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Хинштейн: в ДТП на КАД в Петербурге погибли четверо военнослужащих Росгвардии

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Депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что в аварии на КАД в Петербурге, которая произошла накануне вечером, погибли четверо военнослужащих Росгвардии.
Хинштейн: в ДТП на КАД в Петербурге погибли четверо военнослужащих Росгвардии
  • РИА Новости

«Предварительная причина страшного ДТП в Санкт-Петербурге — лихачество второго участника», — написал он в Telegram.

В сообщении говорится, что водитель иномарки, которая ехала впереди грузовика с бойцами 33-й бригады, неожиданно совершил резкое торможение.

«Пытаясь уйти от столкновения, водитель-сержант резко вывернул руль влево, но не справился с управлением. Машину занесло и вынесло на середину трассы, где она ударилась об отбойник и перевернулась», — отмечается в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что два человека погибли и ещё трое пострадали в результате аварии на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге.

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