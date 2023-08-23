Хинштейн: в ДТП на КАД в Петербурге погибли четверо военнослужащих Росгвардии

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, что в аварии на КАД в Петербурге, которая произошла накануне вечером, погибли четверо военнослужащих Росгвардии.

«Предварительная причина страшного ДТП в Санкт-Петербурге — лихачество второго участника», — написал он в Telegram.

В сообщении говорится, что водитель иномарки, которая ехала впереди грузовика с бойцами 33-й бригады, неожиданно совершил резкое торможение.

«Пытаясь уйти от столкновения, водитель-сержант резко вывернул руль влево, но не справился с управлением. Машину занесло и вынесло на середину трассы, где она ударилась об отбойник и перевернулась», — отмечается в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что два человека погибли и ещё трое пострадали в результате аварии на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге.