В Хорошёво-Мнёвниках построят пешеходный переход в виде аэродинамической трубы
- АГН «Москва»
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.
Наземный переход появится около дома 42, корпуса 2 на улице Нижние Мнёвники.
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, новый наземный переход можно отнести к арт-объектам.
«Пролёты, напоминающие аэродинамическую трубу, ярко-красный цвет и фигурные блоки придают всей конструкции футуристический облик», — добавил заммэра.
Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин в официальном Telegram-канале заявил, что на западе столицы появятся несколько новых социальных объектов, в частности школы и детские сады.