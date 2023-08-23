В Хорошёво-Мнёвниках построят пешеходный переход в виде аэродинамической трубы

В Москве, в Хорошёво-Мнёвниках построят новый наземный пешеходный переход в футуристическом стиле — в виде аэродинамической трубы.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Наземный переход появится около дома 42, корпуса 2 на улице Нижние Мнёвники.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, новый наземный переход можно отнести к арт-объектам.

«Пролёты, напоминающие аэродинамическую трубу, ярко-красный цвет и фигурные блоки придают всей конструкции футуристический облик», — добавил заммэра.

Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин в официальном Telegram-канале заявил, что на западе столицы появятся несколько новых социальных объектов, в частности школы и детские сады.