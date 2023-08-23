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Сотрудники МЧС России эвакуировали туриста с ледника перевала Делоне

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В МЧС России сообщили об эвакуации туриста с ледника перевала Делоне, мужчину транспортировали в село Тюнгур Республики Алтай.
Сотрудники МЧС России эвакуировали туриста с ледника перевала Делоне
  • РИА Новости

«В горах на высоте 4030 м оказался в заснеженной ловушке 40-летний мужчина. Выпавший ночью снег засыпал тропу и страховочные перила. По рации о помощи сообщил на ближайшую турстоянку», — говорится в заявлении ведомства.

Добраться до туриста пешком было невозможно из-за труднодоступной местности. Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России вытащили мужчину на вертолёте с тросом и эвакуировали в село Тюнгур.

Отмечается, что турист не регистрировал свой маршрут в ведомстве.

Ранее спасатели МЧС России успешно осуществили эвакуацию пострадавшего мужчины с гор Хакасии. Уточняется, что во время восхождения 49-летний турист получил травму ноги и не смог самостоятельно передвигаться.

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