Поддержку на реализацию социально значимых проектов в Тверской области получат 27 НКО

Поддержку из федерального и регионального бюджетов на реализацию социально значимых проектов в Тверской области получат 27 некоммерческих организаций. Всего подано 47 заявок.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Наши НКО делают очень нужную и полезную работу. Она ведётся по направлениям социальной защиты, поддержки населения, образования, патриотического воспитания. Если НКО занимаются работой на благо жителей области, мы это приветствуем и готовы расширять сотрудничество», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Среди получателей поддержки — Тверской областной совет ветеранов, культурно-просветительская организация «Культурный город», региональное отделение Российского союза молодых учёных.

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