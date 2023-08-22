В Челябинске зафиксировали рыжий дым после нештатной ситуации на меткомбинате
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу комбината.
Отмечается, что 22 августа на одной из доменных печей при выпуске чугуна «случился «обрыв» летки».
«В то же время наблюдался кратковременный выход взвеси запылённого воздуха. Выпуск сразу был закрыт», — заявили на предприятии.
Как заявили на комбинате, после этого был зафиксирован рыжий дым.
Технологический процесс уже восстановлен. На предприятии проводят служебное расследование.
В июне Ruptly опубликовало видео дыма от пожара на нефтебазе в Воронеже.