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Собянин сообщил, что Северный дублёр Кутузовского проспекта готов почти на 100%

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Северный дублёр Кутузовского проспекта в Москве почти готов, работы завершены уже на 98%, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Собянин сообщил, что Северный дублёр Кутузовского проспекта готов почти на 100%
  • РИА Новости

Общая протяжённость магистрали со всеми выездами и сооружениями составит почти 22 км, длина основного хода — около 10 км, отметил он.

Кроме того, на трассе будет 17 сложных искусственных сооружений, среди которых эстакады, мост через Москву-реку и путепровод через Минскую улицу.

Проект реализовали за счёт частных инвестиций, это самое крупное концессионное соглашение Москвы по стоимости строительства и по масштабам, подчеркнул мэр.

17 августа состоялось открытие движения по новой наземной ветке метро — третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3), Ленинградско-Казанскому.

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