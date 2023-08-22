Собянин сообщил, что Северный дублёр Кутузовского проспекта готов почти на 100%
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Общая протяжённость магистрали со всеми выездами и сооружениями составит почти 22 км, длина основного хода — около 10 км, отметил он.
Кроме того, на трассе будет 17 сложных искусственных сооружений, среди которых эстакады, мост через Москву-реку и путепровод через Минскую улицу.
Проект реализовали за счёт частных инвестиций, это самое крупное концессионное соглашение Москвы по стоимости строительства и по масштабам, подчеркнул мэр.
17 августа состоялось открытие движения по новой наземной ветке метро — третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3), Ленинградско-Казанскому.