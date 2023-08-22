Юрист Воробьёв предостерёг от необоснованного применения перцового баллончика

Юрист Василий Воробьёв рассказал RT о правилах и возможных последствиях использования перцового баллончика.

По словам специалиста, носить с собой подобные устройства можно без ограничений — если речь идёт о легальных баллончиках, а не изготовленных самостоятельно и угрожающих безопасности людей.

«Если же мы говорим непосредственно о применении баллончиков, то здесь нужно понимать, какая была ситуация. Если произошло нападение, существовала реальная опасность, угроза жизни или здоровью, то использование баллончиков не запрещается. По большому счёту, любой может применить такое средство самообороны», — добавил Воробьёв.

Однако если между людьми произошла обычная ссора, в ходе которой они начали, например, ругаться, то в подобных случаях (для прекращения конфликта. — RT) баллончик применять нельзя.

«Если выяснится, что применение было необоснованным, то человека привлекут по статье 6.1.1 КоАП России (побои)», — напомнил юрист.

Вместе с тем в подобных ситуациях граждан могут привлечь и к уголовной ответственности.

«По ст. 116 УК России люди привлекаются к ответственности, если совершают незаконные действия из хулиганских побуждений или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также из ненависти или вражды к определённой социальной группе. В остальных случаях, как правило, до уголовной статьи доходит очень редко», — резюмировал Воробьёв.

Ранее сообщалось, что в метро Москвы 24-летний безбилетный пассажир распылил перцовый газ в лицо мужчине из-за замечания.

В прокуратуре столичного метрополитена заявили, что нарушителю грозит уголовная ответственность по ст. 116 УК России.