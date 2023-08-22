В центре «Дельфа» рассказали, как действовать при выбросе дельфина на берег

Директор центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей в беседе с RT рассказала, что может послужить причиной выброса дельфина на берег и как стоит действовать окружающим в подобной ситуации.

По словам специалиста, сезон выбросов приблизительно приходится на апрель — июль.

«Сезон выбросов в Чёрном море обусловлен несколькими причинами: активизируется рыболовство, причём наиболее опасными орудиями лова — дельфины попадают в сети и не могут выбраться. Также море становится более загрязнённым в связи с погодными условиями — из-за дождей, штормов, таяния снегов, вместе с реками в морскую среду попадают производственные, аграрные, канализационные стоки, нефтепродукты. В результате у дельфинов происходит интоксикация, снижается иммунитет, что может привести к серьёзным инфекциям, болезням, в том числе с летальным исходом», — объяснила Белей.

Она отметила, что в других морях, где происходят значительные отливы и приливы, дельфины могут в азарте охоты не успеть уйти и остаются на мели.

Однако в Чёрном море, по словам собеседницы RT, такой ситуации быть не может.

«Если дельфин оказывается на мелководье, плохо двигается и никуда не уплывает, значит, он болен, серьёзно ослаблен и не может держаться самостоятельно на плаву на глубине. Поэтому он инстинктивно пришёл туда, где есть опора. И если его отправить обратно в море, то он просто вернётся в ещё более худшем состоянии или утонет», — заверила Белей.

Специалист также рассказала, что можно и, наоборот, категорически нельзя делать с выбросившимся на берег животным.

«Нельзя дельфина таскать за плавники и хвост, потому что это очень уязвимые места и можно серьёзно навредить. Нельзя его тискать и гладить — это серьёзный стресс для китообразного. Во многих случаях люди сами могут оказать правильную поддержку дельфинам (до приезда специалистов. — RT). Поддерживать дельфина можно под грудными плавниками и под животом, аккуратно. Если дельфина невозможно поддерживать в море, тогда его нужно укрыть мокрой тканью и поливать морской водой. Но обязательно нужно следить, чтобы в дыхало не попадала вода. И не закрывать дыхало и глаза тканью», — заключила собеседница RT.

Ранее в Анапе туристов предупредили, что нужно быть осторожными при приближении дельфинов.