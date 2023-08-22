На ремонт дорог Хакасии выделили дополнительно 300 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на официальный портал республиканского правительства.
Отмечается, что средства пойдут на приведение в нормативное состояние 12 км автомобильных дорог: Красный Камень — Советская Хакасия, Белый Яр — Аршаново — Бея и Белый Яр — Бея — Аскиз.
Всего на ремонт объектов дорожной инфраструктуры планируют направить дополнительно не менее 120,5 млрд рублей в 70 субъектов России.
Ранее сообщалось, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение увеличить в этой области финансирование госпрограммы по развитию ЖКХ на 2 млрд рублей.