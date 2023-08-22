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На ремонт дорог Хакасии выделили дополнительно 300 млн рублей

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В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Республике Хакасия дополнительно выделили средства в размере 300 млн рублей на реконструкцию и ремонт дорожной инфраструктуры.
На ремонт дорог Хакасии выделили дополнительно 300 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на официальный портал республиканского правительства.

Отмечается, что средства пойдут на приведение в нормативное состояние 12 км автомобильных дорог: Красный Камень — Советская Хакасия, Белый Яр — Аршаново — Бея и Белый Яр — Бея — Аскиз.

Всего на ремонт объектов дорожной инфраструктуры планируют направить дополнительно не менее 120,5 млрд рублей в 70 субъектов России.

Ранее сообщалось, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение увеличить в этой области финансирование госпрограммы по развитию ЖКХ на 2 млрд рублей.

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