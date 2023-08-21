Власти Ростовской области сообщили о лесном пожаре в Орловском районе
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Об этом пишет правительство региона со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Михаила Фишкина.
В ликвидации пожара принимают участие 162 человека и 51 единица техники.
«В тушении пожара также задействованы силы и средства муниципалитета, донского Минприроды, департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, МЧС», — говорится на сайте правительства.
Ранее сообщалось, что в турецком городе Стамбул в районе Силиври разгорелся лесной пожар, к его тушению привлечены вертолёты.