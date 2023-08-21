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Власти Ростовской области сообщили о лесном пожаре в Орловском районе

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Службы экстренного реагирования и лесного хозяйства пытаются локализовать лесной пожар в Орловском районе Ростовской области, который произошёл на площади 125 га.
Власти Ростовской области сообщили о лесном пожаре в Орловском районе
  • © Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

Об этом пишет правительство региона со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Михаила Фишкина.

В ликвидации пожара принимают участие 162 человека и 51 единица техники.

«В тушении пожара также задействованы силы и средства муниципалитета, донского Минприроды, департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, МЧС», — говорится на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Стамбул в районе Силиври разгорелся лесной пожар, к его тушению привлечены вертолёты.

 

 

 

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