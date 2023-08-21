Участниками международного буддийского форума в Улан-Удэ стали более 600 человек
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Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
Организаторы форума — Буддийская традиционная сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.
«Развитие диалога между религиями, укрепление взаимодействия религиозных структур способствуют упрочению единства российского общества, его многонациональной и многоконфессиональной основы», — заявил советник президента России Антон Кобяков.
Итогом форума стало принятие резолюции.