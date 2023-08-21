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Участниками международного буддийского форума в Улан-Удэ стали более 600 человек

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Участниками первого Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» в Улан-Удэ стали более 600 человек из 13 стран.
Участниками международного буддийского форума в Улан-Удэ стали более 600 человек
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  • © saiko3p

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Организаторы форума — Буддийская традиционная сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.

«Развитие диалога между религиями, укрепление взаимодействия религиозных структур способствуют упрочению единства российского общества, его многонациональной и многоконфессиональной основы», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

Итогом форума стало принятие резолюции.

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