Участниками международного буддийского форума в Улан-Удэ стали более 600 человек

Участниками первого Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» в Улан-Удэ стали более 600 человек из 13 стран.

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Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз. Организаторы форума — Буддийская традиционная сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс. «Развитие диалога между религиями, укрепление взаимодействия религиозных структур способствуют упрочению единства российского общества, его многонациональной и многоконфессиональной основы», — заявил советник президента России Антон Кобяков. Итогом форума стало принятие резолюции.