Специалист Москвина прокомментировала идею запустить государственные общедомовые чаты

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина высказалась о предложении запустить государственные общедомовые чаты.

В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что жильцам будет проще объединиться.

«Я с удовольствием перейду на это приложение, если я буду знать, какие получу выгоды», — отметила эксперт.

По её словам, домовые чаты «нужны как воздух», так как в них можно оперативно решать возникающие вопросы.

Ранее стало известно, что Минстрой и Минцифры запускают государственные соседские чаты на платформе «VK Мессенджера».