Специалист Москвина прокомментировала идею запустить государственные общедомовые чаты
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В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что жильцам будет проще объединиться.
«Я с удовольствием перейду на это приложение, если я буду знать, какие получу выгоды», — отметила эксперт.
По её словам, домовые чаты «нужны как воздух», так как в них можно оперативно решать возникающие вопросы.
Ранее стало известно, что Минстрой и Минцифры запускают государственные соседские чаты на платформе «VK Мессенджера».