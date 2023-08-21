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Специалист Москвина прокомментировала идею запустить государственные общедомовые чаты

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Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина высказалась о предложении запустить государственные общедомовые чаты.
Специалист Москвина прокомментировала идею запустить государственные общедомовые чаты
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что жильцам будет проще объединиться.

«Я с удовольствием перейду на это приложение, если я буду знать, какие получу выгоды», — отметила эксперт.

По её словам, домовые чаты «нужны как воздух», так как в них можно оперативно решать возникающие вопросы.

Ранее стало известно, что Минстрой и Минцифры запускают государственные соседские чаты на платформе «VK Мессенджера».

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