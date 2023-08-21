Узнать больше

В «Острове мечты» прокомментировали сообщения о табачном магазине в парке

Короткая ссылка
RT
В пресс-службе «Острова мечты» прокомментировали в беседе с RT заявление кандидата в мэры Москвы, вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова о том, что на территории парка развлечений находится магазин с табаком и электронными сигаретами.
В «Острове мечты» прокомментировали сообщения о табачном магазине в парке
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«ООО «Парк развлечений» в рамках существующих договоров аренды не вправе вмешиваться в коммерческую деятельность контрагентов. Вместе с тем, являясь добросовестным арендодателем и действуя в интересах посетителей, после изменений законодательства в части ужесточения требований при реализации табачной продукции мы незамедлительно направили соответствующую информацию в адрес всех заинтересованных арендаторов и настоятельно рекомендовали соблюдать действующие нормы», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, RT обратился за разъяснениями в кафе с кальянной зоной, также расположенное на территории парка.

«У нас есть кальяны, есть отдельная кальянная зона. Также есть летняя веранда, где можно курить кальяны. Мы находимся в самом «Острове мечты», но за территорией парка аттракционов — за турникетами. У нас на втором этаже есть детская зона, второй этаж обслуживается по выходным дням. То есть по выходным родители с детьми в большинстве своём сидят на втором этаже. Если вас интересует кальян, то в кальянную зону тоже часто приходят гости с детьми. Но кальянная зона у нас ограждена», — отметили в заведении.

Ранее Чернышов попросил Генпрокуратуру России провести проверку исполнения закона о вейпах на территории всей страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить