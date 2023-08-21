В «Острове мечты» прокомментировали сообщения о табачном магазине в парке
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«ООО «Парк развлечений» в рамках существующих договоров аренды не вправе вмешиваться в коммерческую деятельность контрагентов. Вместе с тем, являясь добросовестным арендодателем и действуя в интересах посетителей, после изменений законодательства в части ужесточения требований при реализации табачной продукции мы незамедлительно направили соответствующую информацию в адрес всех заинтересованных арендаторов и настоятельно рекомендовали соблюдать действующие нормы», — подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, RT обратился за разъяснениями в кафе с кальянной зоной, также расположенное на территории парка.
«У нас есть кальяны, есть отдельная кальянная зона. Также есть летняя веранда, где можно курить кальяны. Мы находимся в самом «Острове мечты», но за территорией парка аттракционов — за турникетами. У нас на втором этаже есть детская зона, второй этаж обслуживается по выходным дням. То есть по выходным родители с детьми в большинстве своём сидят на втором этаже. Если вас интересует кальян, то в кальянную зону тоже часто приходят гости с детьми. Но кальянная зона у нас ограждена», — отметили в заведении.
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