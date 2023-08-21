Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале, посвящённом ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отмечается в сообщении.

Людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

18 августа советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что украинцы распространили фейковые сообщения о воздушной тревоге на Крымском мосту.