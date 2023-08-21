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В МЧС сообщили о локализации пожара на складе с красками в подмосковном Ногинске

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Пожар на складе лакокрасочных изделий в подмосковном Ногинске локализован на площади 4,3 тыс. кв. м.
В МЧС сообщили о локализации пожара на складе с красками в подмосковном Ногинске
  • РИА Новости

Об этом информирует МЧС России в Telegram.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 4,3 тыс. кв. м в Подмосковье», — сообщает ведомство.

Отмечается, что вертолётами Ка-32 сброшено 345 т воды 69 раз.

В тушении задействованы более 130 человек и 38 единиц техники.

Ранее сообщалось, что два вертолёта привлекли к тушению пожара на складе с лакокрасочными изделиями в Богородском городском округе Подмосковья.

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