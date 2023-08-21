В МЧС сообщили о локализации пожара на складе с красками в подмосковном Ногинске
- РИА Новости
Об этом информирует МЧС России в Telegram.
«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 4,3 тыс. кв. м в Подмосковье», — сообщает ведомство.
Отмечается, что вертолётами Ка-32 сброшено 345 т воды 69 раз.
В тушении задействованы более 130 человек и 38 единиц техники.
Ранее сообщалось, что два вертолёта привлекли к тушению пожара на складе с лакокрасочными изделиями в Богородском городском округе Подмосковья.