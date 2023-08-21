В Петербурге нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
- РИА Новости
Полицейские установили, что ребёнок находился с сожителем матери, из-за сильного алкогольного опьянения тот не смог пояснить, где забыл девочку. После её пропажи на розыск были ориентированы все наружные наряды полиции.
Сотрудники МВД узнали предполагаемое место нахождения ребёнка — станция техобслуживания на улице Стасовой, дом 14.
«Сегодня около 10:00 оперативники пришли по указанному адресу и обнаружили девочку целой и невредимой», — сказано в сообщении полиции.
В ближайшее время девочка будет передана матери.
Ведомство выяснило, что пьяный сожитель оставил ребёнка на детской площадке и ушёл домой спать, а около 17:30 знакомый семьи увидел девочку и привёл её на станцию СТО, где подрабатывает сторожем.
Ранее в Краснодарском крае нашли живым пропавшего 17 августа ребёнка.