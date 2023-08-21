МЧС: в Тюменской области ликвидировали 104 техногенных пожара за неделю
- РИА Новости
Об этом сообщает Тюменская область сегодня.
Помимо этого, пожарно-спасательные подразделения 80 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Ещё 28 раз пожарные и спасатели выезжали для оказания помощи населению.
Также подразделениями противопожарной службы региона за прошедшую неделю ликвидировали восемь пожаров.
Основными причинами возгораний были короткое замыкание электропроводки и занесение открытого источника огня, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось о пожаре на одном из предприятий в Николаевской области.