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МЧС: в Тюменской области ликвидировали 104 техногенных пожара за неделю

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По данным ГУ МЧС России по Тюменской области, в течение недели, с 14 по 21 августа, в регионе зарегистрировано 104 техногенных пожара.
МЧС: в Тюменской области ликвидировали 104 техногенных пожара за неделю
  • РИА Новости

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

Помимо этого, пожарно-спасательные подразделения 80 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Ещё 28 раз пожарные и спасатели выезжали для оказания помощи населению.

Также подразделениями противопожарной службы региона за прошедшую неделю ликвидировали восемь пожаров.

Основными причинами возгораний были короткое замыкание электропроводки и занесение открытого источника огня, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре на одном из предприятий в Николаевской области.

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