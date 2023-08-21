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Большинство россиян снимали жильё хотя бы один раз

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СК «Росгосстрах» провела новое исследование, которое показало, что большинство россиян (63%) хотя бы раз в жизни снимали жильё, а четверть из этого числа (25%) арендуют недвижимость в данный момент.
Большинство россиян снимали жильё хотя бы один раз
  • Gettyimages.ru
  • © Mikael Vaisanen

Об этом пишет «Газета.Ru».

Большинство, 58%, выбирают для аренды однокомнатные квартиры, 24% — двух- или трёхкомнатные, 12% снимают таунхаус или загородный дом, 6% — студию.

Самая популярная причина аренды жилья — нежелание быть привязанным к одному месту. Такой вариант ответа выбрали 57% респондентов.

Ещё 13% указали постоянные переезды из-за работы, у 10% нет денег на свою квартиру, 9% признались, что сдают собственное жильё, а другое снимают, ещё 9% заявили, что не хотят ввязываться в ипотеку.

При этом 64% россиян в ходе опроса выразили мнение, что взять ипотеку выгоднее, чем снимать жильё.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы построили 37 домов по программе реновации.

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