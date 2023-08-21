В подмосковном Богородском произошёл пожар на складе с красками

В МЧС России заявили, что склад с красками горит на 1,5 тыс. кв. м в подмосковном Богородском.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Подмосковья, сообщение о пожаре на складе, который располагается на ул. Ильича, д. 1, к. 2 поступило в экстренные службы рано утром.

«На данный момент площадь возгорания — 1,5 тыс. кв. м», — сказал собеседник.

Уточняется, что на данном складе производятся и хранятся лакокрасочные изделия.

Ранее сообщалось, что пожар на складе в промзоне станицы Старокорсунской Краснодарского края ликвидирован.