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В подмосковном Богородском произошёл пожар на складе с красками

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В МЧС России заявили, что склад с красками горит на 1,5 тыс. кв. м в подмосковном Богородском.
В подмосковном Богородском произошёл пожар на складе с красками
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Подмосковья, сообщение о пожаре на складе, который располагается на ул. Ильича, д. 1, к. 2 поступило в экстренные службы рано утром.

«На данный момент площадь возгорания — 1,5 тыс. кв. м», — сказал собеседник.

Уточняется, что на данном складе производятся и хранятся лакокрасочные изделия.

Ранее сообщалось, что пожар на складе в промзоне станицы Старокорсунской Краснодарского края ликвидирован.

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