В подмосковном Богородском произошёл пожар на складе с красками
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Подмосковья, сообщение о пожаре на складе, который располагается на ул. Ильича, д. 1, к. 2 поступило в экстренные службы рано утром.
«На данный момент площадь возгорания — 1,5 тыс. кв. м», — сказал собеседник.
Уточняется, что на данном складе производятся и хранятся лакокрасочные изделия.
Ранее сообщалось, что пожар на складе в промзоне станицы Старокорсунской Краснодарского края ликвидирован.