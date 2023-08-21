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На Кубани один человек погиб в ДТП с двумя легковыми машинами и грузовиком

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В посёлке Энем Тахтамукайского района Адыгеи 20 августа произошло ДТП с участием трёх машин. Один человек погиб, есть пострадавшие.
На Кубани один человек погиб в ДТП с двумя легковыми машинами и грузовиком
  • © пресс-служба МВД по Республике Адыгея

Авария произошла в 03:30 на 24-м километре дороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По предварительным данным, 42-летний житель Вологодской области за рулём иномарки совершил столкновение с другим легковым автомобилем, стоявшим на светофоре. От удара его автомобиль отбросило на соседнюю полосу, где он столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП 42-летний водитель от полученных травм погиб на месте. Его пассажирку, 39-летнюю жительницу Вологодской области, госпитализировали с травмами.

В салоне иномарки на момент аварии находились пятеро детей в возрасте от 1,5 до 12 лет. Никто из них не пострадал.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Госавтоинспекции Башкирии сообщили, что четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика.

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