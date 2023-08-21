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В Ульяновске за полгода реализовано 24 инвестпроекта на 3,4 млрд рублей

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В Ульяновске за первые полгода 2023-го было реализовано 24 инвестпроекта, их общий объём составил более 3,4 млрд рублей, заявила заместитель начальника управления инвестиций и планирования Ирина Пиковец на заседании штаба по развитию города.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Благодаря инвестпроектам было создано 378 рабочих мест.

По словам замначальника, на данный момент в процессе реализации 40 инвестпроектов на сумму 35,7 млрд рублей. Благодаря этим инвестпроектам будет создано 2275 рабочих мест.

«Помимо этого, мы активно рассматриваем обращения от потенциальных инвесторов, такие как развитие парков, включая «Молодёжный», создание мест массового отдыха у воды рядом с рекой Свиягой (включая старый Свияжский пляж) и создание общественных пространств», — добавила Пиковец.

Ранее, по сообщению НСН, заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что инвесторы, определённые по результатам аукционов, и правообладатели недвижимости реализуют 16 проектов комплексного развития территорий в Москве, объём инвестиций в которые уже составил 25 млрд рублей.

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