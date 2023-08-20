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В Панинском районе Воронежа обнаружили очаг сибирской язвы

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Режим ЧС ввели в Панинском районе Воронежской области из-за очага сибирской язвы.

Об этом заявили в районной администрации.

Отмечается, что из-за выявления очага сибирской язвы на территории Панинского муниципального района введён режим ЧС, который будет действовать на территории района до 16 ноября 2023 года включительно.

Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.

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