В Рязанской области погибла участница шоу «Пацанки» Михайлова
- РИА Новости
«Железнодорожным межрайонным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки в связи с выпадением из окна 22-го этажа женщины на улице Чкалова в Рязани», — приводит ТАСС заявление регионального управления СК России.
Информацию о гибели Михайловой подтвердило издание YA62.ru.
Ранее ребёнок 2019 года рождения выпал из окна седьмого этажа на Кустанайской улице в Москве, от полученных травм мальчик погиб на месте.