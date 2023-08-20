В Рязанской области погибла участница шоу «Пацанки» Михайлова

В Рязанской области погибла женщина после падения с 22-го этажа жилого дома. По данным СМИ, погибшей является участница шоу «Пацанки» Юлия Михайлова.

«Железнодорожным межрайонным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки в связи с выпадением из окна 22-го этажа женщины на улице Чкалова в Рязани», — приводит ТАСС заявление регионального управления СК России.

Информацию о гибели Михайловой подтвердило издание YA62.ru.

Ранее ребёнок 2019 года рождения выпал из окна седьмого этажа на Кустанайской улице в Москве, от полученных травм мальчик погиб на месте.