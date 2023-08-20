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Минобороны: более 1 млн человек приняли участие в форуме «Армия-2023»

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Форум «Армия-2023» посетили более миллиона человек, сообщили в Министерстве обороны России.
Минобороны: более 1 млн человек приняли участие в форуме «Армия-2023»
  • РИА Новости

«За семь дней работы форума его мероприятия посетили 1 млн 93 тыс. 285 человек», — сказано в заявлении на сайте ведомства.

Уточняется, что участие в мероприятии принимали делегации оборонных ведомств 83 иностранных государств. 

За время работы форума проведены 29 двусторонних встреч, сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе форума «Армия-2023» состоялась конференция «Беспилотная авиация — технологии двойного назначения в условиях войны и мира», участники обсудили перспективы массового производства беспилотников в России.

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