Минобороны: более 1 млн человек приняли участие в форуме «Армия-2023»

Форум «Армия-2023» посетили более миллиона человек, сообщили в Министерстве обороны России.

«За семь дней работы форума его мероприятия посетили 1 млн 93 тыс. 285 человек», — сказано в заявлении на сайте ведомства.

Уточняется, что участие в мероприятии принимали делегации оборонных ведомств 83 иностранных государств.

За время работы форума проведены 29 двусторонних встреч, сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе форума «Армия-2023» состоялась конференция «Беспилотная авиация — технологии двойного назначения в условиях войны и мира», участники обсудили перспективы массового производства беспилотников в России.