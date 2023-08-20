Открытое горение на складе в Краснодарском крае ликвидировано

Открытое горение на территории промзоны в станице Старокорсунской Краснодарского края ликвидировано.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«12:02 мск (объявлена. — RT) ликвидация открытого горения», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее на территории промзоны в станице Старокорсунской Краснодарского края загорелся склад на площади 200 кв. м.