Открытое горение на складе в Краснодарском крае ликвидировано
Открытое горение на территории промзоны в станице Старокорсунской Краснодарского края ликвидировано.
- РИА Новости
Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«12:02 мск (объявлена. — RT) ликвидация открытого горения», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее на территории промзоны в станице Старокорсунской Краснодарского края загорелся склад на площади 200 кв. м.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен