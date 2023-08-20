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После пожара на складе OZON никто не обращался за медицинской помощью

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В пресс-службе OZON RT рассказали о последствиях пожара на складе в Подольске.
После пожара на складе OZON никто не обращался за медицинской помощью
  • РИА Новости

«Сегодня утром произошло возгорание в одном из блоков склада OZON в подмосковном Гривно. Пожар уже локализован экстренными службами. Угрозы для соседних блоков и зданий нет», — объяснили в пресс-службе.

По их словам, сработала система пожаротушения и всех сотрудников удалось оперативно эвакуировать.

«За медицинской помощью никто не обращался. Этот блок не эксплуатировался, в нём не хранились товары», — уточнили в Ozon.

Ранее сообщалось о локализации возгорания на площади 500 кв. м.

Пожар произошёл в шестиэтажном здании склада, загорелась продукция на стеллажах.

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