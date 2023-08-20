После пожара на складе OZON никто не обращался за медицинской помощью
- РИА Новости
«Сегодня утром произошло возгорание в одном из блоков склада OZON в подмосковном Гривно. Пожар уже локализован экстренными службами. Угрозы для соседних блоков и зданий нет», — объяснили в пресс-службе.
По их словам, сработала система пожаротушения и всех сотрудников удалось оперативно эвакуировать.
«За медицинской помощью никто не обращался. Этот блок не эксплуатировался, в нём не хранились товары», — уточнили в Ozon.
Ранее сообщалось о локализации возгорания на площади 500 кв. м.
Пожар произошёл в шестиэтажном здании склада, загорелась продукция на стеллажах.