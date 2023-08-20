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На складе OZON в Подмосковье ликвидировано открытое горение

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Открытое горение на складе компании OZON в подмосковной деревне Гривно ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Московской области.
На складе OZON в Подмосковье ликвидировано открытое горение
  • AP

«В 11:48 объявлена ликвидация открытого горения», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось о локализации возгорания на площади 500 кв. м.

Пожар произошёл в шестиэтажном здании склада, загорелась продукция на стеллажах.

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