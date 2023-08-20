На складе OZON в Подмосковье ликвидировано открытое горение

Открытое горение на складе компании OZON в подмосковной деревне Гривно ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

AP

«В 11:48 объявлена ликвидация открытого горения», — приводит сообщение ТАСС. Ранее сообщалось о локализации возгорания на площади 500 кв. м. Пожар произошёл в шестиэтажном здании склада, загорелась продукция на стеллажах.