На складе OZON в Подмосковье ликвидировано открытое горение
Открытое горение на складе компании OZON в подмосковной деревне Гривно ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Московской области.
- AP
«В 11:48 объявлена ликвидация открытого горения», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось о локализации возгорания на площади 500 кв. м.
Пожар произошёл в шестиэтажном здании склада, загорелась продукция на стеллажах.
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