Электроподстанция в курской Судже атакована БПЛА
- РИА Новости
«Курская область, город Суджа — в результате трёх сбросов БПЛА на подстанцию «Суджа — 8 марта» произошло отключение от электроснабжения 31 населённого пункта, 1890 жилых домов», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что без электричества остались 5680 человек.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о пяти пострадавших в результате атаки БПЛА на здание вокзала. Они получили лёгкие ранения от осколков стёкол.