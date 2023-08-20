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Электроподстанция в курской Судже атакована БПЛА

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Электрическая подстанция повреждена в городе Суджа Курской области в результате атаки беспилотника, сообщают экстренные службы.
Электроподстанция в курской Судже атакована БПЛА
  • РИА Новости

«Курская область, город Суджа — в результате трёх сбросов БПЛА на подстанцию «Суджа — 8 марта» произошло отключение от электроснабжения 31 населённого пункта, 1890 жилых домов», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что без электричества остались 5680 человек.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о пяти пострадавших в результате атаки БПЛА на здание вокзала. Они получили лёгкие ранения от осколков стёкол.

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