Росавиация: аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно после утренних ограничений

Ранним утром 20 августа полёты в аэропорты Внуково и Домодедово были ограничены, сейчас аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, сообщает Росавиация.

«Сегодня рано утром, 20 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временно были ограничены полёты в московские аэропорты Внуково и Домодедово», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что шесть рейсов были перенаправлены в запасные аэропорты.

На данный момент все аэропорты в Москве и Московской области работают штатно.

Ранее сообщалось, что аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют рейсы.