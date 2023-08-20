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Росавиация: аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно после утренних ограничений

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Ранним утром 20 августа полёты в аэропорты Внуково и Домодедово были ограничены, сейчас аэропорты Москвы и Московской области работают штатно, сообщает Росавиация.

«Сегодня рано утром, 20 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временно были ограничены полёты в московские аэропорты Внуково и Домодедово», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что шесть рейсов были перенаправлены в запасные аэропорты.

На данный момент все аэропорты в Москве и Московской области работают штатно.

Ранее сообщалось, что аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют рейсы.

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