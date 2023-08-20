Росавиация: аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно после утренних ограничений
«Сегодня рано утром, 20 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временно были ограничены полёты в московские аэропорты Внуково и Домодедово», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что шесть рейсов были перенаправлены в запасные аэропорты.
На данный момент все аэропорты в Москве и Московской области работают штатно.
Ранее сообщалось, что аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют рейсы.