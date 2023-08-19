В «Лужниках» 19 и 20 августа состоится музыкальный фестиваль «PRO лето»

Музыкальный фестиваль «PRO лето» состоится в столичных «Лужниках» 19 и 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

Отмечается, что на фестиваль, как и на остальные мероприятия Московского урбанистического форума, можно будет попасть бесплатно.

«19 августа программа начнётся в 17:00 на сцене у Малой спортивной арены», — говорится в заявлении.

Хедлайнерами мероприятия станут исполнители Slava Marlow и МакSим.

Также примут участие певцы Хабиб, Асия, Катя Голышева, Артём Кид, Женя Лизогуб и другие.

«В 22:00 начнётся ночная дискотека. На сцене у Малой спортивной арены выступят «Иванушки International», Nyusha, Nikita Zabelin, Arina Mur и Magnit», — отметили в пресс-службе мэра Москвы.

Ранее в Москве отменили ночную вечеринку 18 августа в рамках Московского урбанистического форума в «Лужниках» в связи с возможным ухудшением погодных условий.