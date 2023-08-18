Узнать больше

Минюст России включил писательницу Горалик и ещё шесть человек в реестр иноагентов

Короткая ссылка
Писательница и журналистка Линор Горалик и ещё шесть человек включили в реестр иноагентов. Об этом заявили в Минюсте России.
Минюст России включил писательницу Горалик и ещё шесть человек в реестр иноагентов
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Линор-Джулия Горалик выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла недостоверную информацию», — говорится в сообщении.

Также в список включены общественный деятель Владимир Довданов, политолог Андрей Пионтковский, активистка Саргылана Кондакова, правозащитник Сергей Кривенко, экономист Андрей Илларионов и писательница Татьяна Сотникова.

Ранее Симоновский суд Москвы оштрафовал музыканта и телеведущего Андрея Макаревича* на 35 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в его социальных сетях.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить