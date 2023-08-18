Минюст России включил писательницу Горалик и ещё шесть человек в реестр иноагентов

Писательница и журналистка Линор Горалик и ещё шесть человек включили в реестр иноагентов. Об этом заявили в Минюсте России.

РИА Новости

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«Линор-Джулия Горалик выступала против специальной военной операции на Украине, распространяла недостоверную информацию», — говорится в сообщении. Также в список включены общественный деятель Владимир Довданов, политолог Андрей Пионтковский, активистка Саргылана Кондакова, правозащитник Сергей Кривенко, экономист Андрей Илларионов и писательница Татьяна Сотникова. Ранее Симоновский суд Москвы оштрафовал музыканта и телеведущего Андрея Макаревича* на 35 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в его социальных сетях. * Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.