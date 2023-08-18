Узнать больше

Путин назвал судебную систему базой для существования государственности России

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что судебная система является базой для существования российской государственности.
Путин назвал судебную систему базой для существования государственности России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым.

Как отметил российский лидер, Россия проходит сложный путь своего развития.

По словам Путина, судебная система и её укрепление являются не только базой для развития страны, но и основой для существования государственности России.

Ранее Путин наградил главу Верховного суда РФ Лебедева орденом Андрея Первозванного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить