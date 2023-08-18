Путин назвал судебную систему базой для существования государственности России
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Об этом глава государства сказал в ходе встречи с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым.
Как отметил российский лидер, Россия проходит сложный путь своего развития.
По словам Путина, судебная система и её укрепление являются не только базой для развития страны, но и основой для существования государственности России.
Ранее Путин наградил главу Верховного суда РФ Лебедева орденом Андрея Первозванного.