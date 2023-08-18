ГИБДД ХМАО проведёт профилактическую работу с водителями

Госавтоинспекция ХМАО в рамках мероприятия «Трасса» 18—20 августа и 25—27 августа проведёт профилактическую работу с водителями, которые собираются ехать в Тюменскую область.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Цель мероприятий — помочь в борьбе с ростом аварийности на трассах в Тюменской области.

«Автовладельцам напомнят о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также расскажут о наиболее аварийных участках федеральной трассы», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в управлении ГИБДД по Тюменской области отметили, что контроль за загородными трассами региона был усилен.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области за десять дней произошло 92 ДТП, в них погибли 19 человек.