ГИБДД ХМАО проведёт профилактическую работу с водителями
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Цель мероприятий — помочь в борьбе с ростом аварийности на трассах в Тюменской области.
«Автовладельцам напомнят о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также расскажут о наиболее аварийных участках федеральной трассы», — добавили в ведомстве.
Кроме того, в управлении ГИБДД по Тюменской области отметили, что контроль за загородными трассами региона был усилен.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области за десять дней произошло 92 ДТП, в них погибли 19 человек.