Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр* (иноагент) по просьбе Минюста России.

Минюст посчитал «нарушением территориальной сферы деятельности» действия «Общественной комиссии по сохранению наследия академика Сахарова»*, связанные с организацими конференций и выставок.

«Московский городской суд принял решение о ликвидации Региональной общественной организации «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова», — сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В феврале Минюст включил Фонд Андрея Сахарова** в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной.

* «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова» (Сахаровский центр) внесена Минюстом РФ в реестр НКО-иностранных агентов 25.12.2014.

** The Andrei Sakharov foundation (Фонд Андрея Сахарова) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 23.01.2022.