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В одном из зданий «Москвы-сити» провели эвакуацию из-за ложной тревоги

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В одном из зданий комплекса «Москва-сити» в столице провели эвакуацию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на очевидцев. Как утверждается, в одной из башен сработала пожарная тревога, однако через 10 минут всё завершилось и люди смогли вернуться внутрь.
В одном из зданий «Москвы-сити» провели эвакуацию из-за ложной тревоги
  • Gettyimages.ru
  • © da-kuk

«В соседнем здании IQ квартала пожарная тревога и эвакуация»,— сообщил собеседник газеты.

По информации источника РИА Новости, причиной произошедшего стал ложный звонок с угрозой.

Очевидец сообщил агентству, что никакой паники не было.

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