В одном из зданий «Москвы-сити» провели эвакуацию из-за ложной тревоги

В одном из зданий комплекса «Москва-сити» в столице провели эвакуацию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на очевидцев. Как утверждается, в одной из башен сработала пожарная тревога, однако через 10 минут всё завершилось и люди смогли вернуться внутрь.

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«В соседнем здании IQ квартала пожарная тревога и эвакуация»,— сообщил собеседник газеты. По информации источника РИА Новости, причиной произошедшего стал ложный звонок с угрозой. Очевидец сообщил агентству, что никакой паники не было.