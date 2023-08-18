Узнать больше

В Волгоградской области возбудили дело из-за ДТП с погибшими тремя детьми

Короткая ссылка
В МВД заявили о возбуждении уголовного дела по факту аварии в Волгоградской области, в которой погибли четыре человека, трое из которых дети.
В Волгоградской области возбудили дело из-за ДТП с погибшими тремя детьми
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса России», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в настоящее время назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в результате столкновения легкового автомобиля и двух грузовиков погибли четыре человека, включая троих детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить