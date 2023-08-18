В Волгоградской области возбудили дело из-за ДТП с погибшими тремя детьми
- РИА Новости
Об этом сообщает «МВД МЕДИА».
«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса России», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что в настоящее время назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в результате столкновения легкового автомобиля и двух грузовиков погибли четыре человека, включая троих детей.