Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Петрова Гута Климовского района
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Петрова Гута Климовского района.
- AP
- © Libkos
Об этом он написал в Telegram.
По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет.
Частичные разрушения получили три жилых дома.
Ранее Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли село Забрама в Брянской области.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен