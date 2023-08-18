Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Петрова Гута Климовского района

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Петрова Гута Климовского района.

Об этом он написал в Telegram.

По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет.

Частичные разрушения получили три жилых дома.

Ранее Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли село Забрама в Брянской области.