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Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Петрова Гута Климовского района

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Петрова Гута Климовского района.
Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Петрова Гута Климовского района
  • AP
  • © Libkos

Об этом он написал в Telegram.

По словам губернатора, пострадавших в результате атаки нет.

Частичные разрушения получили три жилых дома.

Ранее Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли село Забрама в Брянской области.

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