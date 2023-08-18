Узнать больше

РГО даст возможность туристам посетить село на Таймыре в 2024 году

Короткая ссылка
Благодаря Русскому географическому обществу российские туристы смогут посетить село Хатанга в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, увидеть уникальные экспонаты и даже принять участие в исследовательской работе.
РГО даст возможность туристам посетить село на Таймыре в 2024 году
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Бывшее ледяное хранилище в Хатанге превратили в площадку для уникальных экспонатов. Здесь 20 лет собирали кости, бивни и зубы мамонта. А благодаря вечной мерзлоте сохранилась даже шерсть, передаёт телеканал «Звезда».

Также гости смогут посетить палеонтологический музей, познакомиться с обычаями коренных народов, попробовать местную рыбу и дикоросы. Здесь также планируют устроить ледяной мотель.

Кроме того, желающие смогут поучаствовать в научной работе, выполняя несложные задачи по поручению специалистов РГО.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследование, чтобы выяснить, в каких российских городах забронировано больше всего отелей на осенний период. Первое место занял Санкт-Петербург с 17,6% от общей доли бронирований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить