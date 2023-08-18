РГО даст возможность туристам посетить село на Таймыре в 2024 году

Благодаря Русскому географическому обществу российские туристы смогут посетить село Хатанга в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, увидеть уникальные экспонаты и даже принять участие в исследовательской работе.

Бывшее ледяное хранилище в Хатанге превратили в площадку для уникальных экспонатов. Здесь 20 лет собирали кости, бивни и зубы мамонта. А благодаря вечной мерзлоте сохранилась даже шерсть, передаёт телеканал «Звезда».

Также гости смогут посетить палеонтологический музей, познакомиться с обычаями коренных народов, попробовать местную рыбу и дикоросы. Здесь также планируют устроить ледяной мотель.

Кроме того, желающие смогут поучаствовать в научной работе, выполняя несложные задачи по поручению специалистов РГО.

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