Генеральный прокурор Краснов поручил проверить золотодобычу России
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Отдельное внимание прокуроров будет уделено вопросам соблюдения правил безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами», — говорится в сообщении.
Прокуроры также будут принимать меры по расчёту и взысканию вреда, причинённого окружающей среде, а также по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов.
Ранее Краснов поручил проверить законность работы автозаправочных станций в Дагестане после взрыва в республике.