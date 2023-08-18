Генеральный прокурор Краснов поручил проверить золотодобычу России

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести оценку законности в сфере добычи и оборота драгоценных металлов в стране.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Отдельное внимание прокуроров будет уделено вопросам соблюдения правил безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами», — говорится в сообщении.

Прокуроры также будут принимать меры по расчёту и взысканию вреда, причинённого окружающей среде, а также по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов.

Ранее Краснов поручил проверить законность работы автозаправочных станций в Дагестане после взрыва в республике.