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Генеральный прокурор Краснов поручил проверить золотодобычу России

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести оценку законности в сфере добычи и оборота драгоценных металлов в стране.
Генеральный прокурор Краснов поручил проверить золотодобычу России
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Отдельное внимание прокуроров будет уделено вопросам соблюдения правил безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами», — говорится в сообщении.

Прокуроры также будут принимать меры по расчёту и взысканию вреда, причинённого окружающей среде, а также по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов.

Ранее Краснов поручил проверить законность работы автозаправочных станций в Дагестане после взрыва в республике.

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