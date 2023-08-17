В МО России сообщили о попытке атаки ВСУ на корабли Черноморского флота
«(Украинскими войсками. — RT) осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя», — говорится в сообщении.
Отмечается, что корабли ЧФ уничтожили огнём безэкипажный катер ВСУ и продолжили выполнять поставленные задачи.
Ранее в Минобороны России заявили о пресечении атаки беспилотника ВСУ самолётного типа в Белгородской области, пострадавших и разрушений нет.