В МО России сообщили о попытке атаки ВСУ на корабли Черноморского флота

Украинские войска попытались атаковать безэкипажным катером корабли Черноморского флота юго-западнее Севастополя. Об этом заявили в Минобороны России.

«(Украинскими войсками. — RT) осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабли ЧФ уничтожили огнём безэкипажный катер ВСУ и продолжили выполнять поставленные задачи.

Ранее в Минобороны России заявили о пресечении атаки беспилотника ВСУ самолётного типа в Белгородской области, пострадавших и разрушений нет.