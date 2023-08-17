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В МО России сообщили о попытке атаки ВСУ на корабли Черноморского флота

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Украинские войска попытались атаковать безэкипажным катером корабли Черноморского флота юго-западнее Севастополя. Об этом заявили в Минобороны России.

«(Украинскими войсками. — RT) осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабли ЧФ уничтожили огнём безэкипажный катер ВСУ и продолжили выполнять поставленные задачи.

Ранее в Минобороны России заявили о пресечении атаки беспилотника ВСУ самолётного типа в Белгородской области, пострадавших и разрушений нет.

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