Экономист Церазов высказался о целесообразности вложений в акции и депозиты

Экономист Константин Церазов заявил, что золото традиционно считается защитным активом, но не гарантирует регулярного дохода. Кроме того, отметил эксперт, в условиях высоких ставок золото может показывать слабую динамику.

«В условиях текущей конъюнктуры россиянам имеет смысл рассмотреть вложения в акции или рублёвые депозиты», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, акции могут оказаться более выгодным инструментом для защиты от инфляции.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что ближайшие недели покажут, продолжит ли рубль укрепляться.