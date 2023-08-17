Экономист Церазов высказался о целесообразности вложений в акции и депозиты
- РИА Новости
«В условиях текущей конъюнктуры россиянам имеет смысл рассмотреть вложения в акции или рублёвые депозиты», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
По его мнению, акции могут оказаться более выгодным инструментом для защиты от инфляции.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что ближайшие недели покажут, продолжит ли рубль укрепляться.