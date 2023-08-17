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Экономист Церазов высказался о целесообразности вложений в акции и депозиты

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Экономист Константин Церазов заявил, что золото традиционно считается защитным активом, но не гарантирует регулярного дохода. Кроме того, отметил эксперт, в условиях высоких ставок золото может показывать слабую динамику.
Экономист Церазов высказался о целесообразности вложений в акции и депозиты
  • РИА Новости

«В условиях текущей конъюнктуры россиянам имеет смысл рассмотреть вложения в акции или рублёвые депозиты», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, акции могут оказаться более выгодным инструментом для защиты от инфляции.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что ближайшие недели покажут, продолжит ли рубль укрепляться.

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