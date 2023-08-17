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Двухпалубная яхта загорелась на Крестовском острове в Петербурге

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В Санкт-Петербурге произошёл пожар на двухпалубной яхте, которая находится на территории яхт-клуба на Крестовском острове.
Двухпалубная яхта загорелась на Крестовском острове в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщило ГУ МЧС России по городу.

Сообщение о возгорании поступило в 16:59 мск. К ликвидации пожара привлекли семь единиц техники и 32 человека личного состава.

«Горит двухпалубная яхта размером 4 х 9 м. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на стройке многофункциональной ледовой арены УГМК начался пожар. Его потушили на площади 10 кв. м.

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