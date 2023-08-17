Роскомнадзор заблокировал около 30 тысяч призывов к акциям против СВО

Роскомнадзор заблокировал около 30 тыс. призывов к несанкционированным акциям против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин.

«С начала специальной военной операции на Украине Роскомнадзор выявил и заблокировал порядка 30 тыс. призывов к несанкционированным акциям против специальной военной операции, в которых содержались и призывы к массовым беспорядкам на территории Российской Федерации», — приводит РИА Новости его слова на форуме «Армия-2023».

Субботин добавил, что Роскомнадзор заблокировал около 190 тыс. материалов с недостоверной информацией и порядка 85 тыс. материалов с элементами экстремистского контента.

В июне Роскомнадзор ограничил доступ к сайту зарубежной платформы социальной журналистики Medium.