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Роскомнадзор заблокировал около 30 тысяч призывов к акциям против СВО

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Роскомнадзор заблокировал около 30 тыс. призывов к несанкционированным акциям против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин.
Роскомнадзор заблокировал около 30 тысяч призывов к акциям против СВО
  • РИА Новости

«С начала специальной военной операции на Украине Роскомнадзор выявил и заблокировал порядка 30 тыс. призывов к несанкционированным акциям против специальной военной операции, в которых содержались и призывы к массовым беспорядкам на территории Российской Федерации», — приводит РИА Новости его слова на форуме «Армия-2023».

Субботин добавил, что Роскомнадзор заблокировал около 190 тыс. материалов с недостоверной информацией и порядка 85 тыс. материалов с элементами экстремистского контента.

В июне Роскомнадзор ограничил доступ к сайту зарубежной платформы социальной журналистики Medium.

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