Суд в Петербурге конфисковал у гражданки США $130 тысяч в собственность России

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал гражданку США на 100 тыс. рублей за попытку незаконно ввезти в Россию $130 тыс. Теперь эти деньги конфискованы в собственность государства.

Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Речь идёт о гражданке Соединённых Штатов Гулжиян Овсянниковой.

12 апреля она прибыла в петербургский аэропорт Пулково из Солт-Лейк-Сити и не заполнила пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при ней наличные в размере $140 тыс.

Во время таможенного контроля в её сумке была найдена эта сумма.

«Сумма незаконно перемещенных Овсянниковой наличных денежных средств составила $130 тыс.», — отметили в пресс-службе.

В июне Хамовнический суд Москвы арестовал американца Трэвиса Лика за организацию бизнеса по сбыту наркотиков.