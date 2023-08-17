Суд в Петербурге конфисковал у гражданки США $130 тысяч в собственность России
- РИА Новости
Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Речь идёт о гражданке Соединённых Штатов Гулжиян Овсянниковой.
12 апреля она прибыла в петербургский аэропорт Пулково из Солт-Лейк-Сити и не заполнила пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при ней наличные в размере $140 тыс.
Во время таможенного контроля в её сумке была найдена эта сумма.
«Сумма незаконно перемещенных Овсянниковой наличных денежных средств составила $130 тыс.», — отметили в пресс-службе.
В июне Хамовнический суд Москвы арестовал американца Трэвиса Лика за организацию бизнеса по сбыту наркотиков.