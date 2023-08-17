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Минтранс: вопрос о замене SITA для рейсов за рубеж с большинством стран решён

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Вопрос о каналах обмена информацией для международных полётов российских авиаперевозчиков после ухода с рынка России провайдера услуг для гражданской авиации SITA решён с большинством стран.
Минтранс: вопрос о замене SITA для рейсов за рубеж с большинством стран решён
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

«Для большинства государств, в которые осуществляются полёты, этот вопрос решён», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Там добавили, что с остальными странами в данный момент продолжаются переговоры по этому вопросу.

Ранее в пресс-службе аэропорта Пулково заявили RT, что полностью переходят на российское программное обеспечение при обслуживании пассажиров.

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