Минтранс: вопрос о замене SITA для рейсов за рубеж с большинством стран решён
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.
«Для большинства государств, в которые осуществляются полёты, этот вопрос решён», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
Там добавили, что с остальными странами в данный момент продолжаются переговоры по этому вопросу.
Ранее в пресс-службе аэропорта Пулково заявили RT, что полностью переходят на российское программное обеспечение при обслуживании пассажиров.