Минтранс: вопрос о замене SITA для рейсов за рубеж с большинством стран решён

Вопрос о каналах обмена информацией для международных полётов российских авиаперевозчиков после ухода с рынка России провайдера услуг для гражданской авиации SITA решён с большинством стран.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.

«Для большинства государств, в которые осуществляются полёты, этот вопрос решён», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Там добавили, что с остальными странами в данный момент продолжаются переговоры по этому вопросу.

Ранее в пресс-службе аэропорта Пулково заявили RT, что полностью переходят на российское программное обеспечение при обслуживании пассажиров.