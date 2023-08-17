Львова-Белова рассказала о сменах для трудных подростков

Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала об образовательной программе, которую подготовили и проводят специалисты Росдетцентра. Её участниками стали 120 советников директоров по воспитанию, педагогов, психологов и представителей «Лиги вожатых», которые занимаются вопросами работы с трудными подростками.

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на сайт омбудсмена.

Как отметила Львова-Белова, в 2022 году число подростков, состоящих на разного рода профилактических учётах, превысило 460 тыс. человек.

Она также напомнила, что в прошлом году в Чечне успешно прошла смена «Сила Кавказа». Совместно с Федеральным подростковым центром и «Движением первых» было решено провести девять смен «Сила России».

Львова-Белова призвала создать условия для самореализации участников смен, помочь им прийти к новым, полезным увлечениям. Для подростков проведут встречи с сотрудниками МЧС, альпинистами, путешественниками, организуют мастер-классы, спортивные эстафеты и состязания.

В 2023 году смены пройдут в Бурятии, Северной Осетии — Алании, Татарстане, Чечне, Краснодарском крае, Московской, Новгородской, Новосибирской и Челябинской областях.

Ранее сообщалось, что Свердловской области выделят средства на развитие инфраструктуры детского отдыха.