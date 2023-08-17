В Москве с начала года выдали более 15 тысяч кредитов по семейной ипотеке

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице с начала 2023 года выдали более 15,6 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека». Это на 22% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Кроме того, по словам заммэра, общая сумма кредитов за полгода 2023-го по программе «Семейная ипотека» составила 134,3 млрд рублей, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также Ефимов отметил, что по этой программе на Москву приходится 10% выданных кредитов и 18% от их объёма в России.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести кредитную амнистию для семей с детьми в России.