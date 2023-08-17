В Москве с начала года выдали более 15 тысяч кредитов по семейной ипотеке
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Кроме того, по словам заммэра, общая сумма кредитов за полгода 2023-го по программе «Семейная ипотека» составила 134,3 млрд рублей, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также Ефимов отметил, что по этой программе на Москву приходится 10% выданных кредитов и 18% от их объёма в России.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести кредитную амнистию для семей с детьми в России.