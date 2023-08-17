Полицейские в Москве задержали вырвавшего смартфон из рук пассажира метро

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полицейские Московского метрополитена задержали подозреваемого в хищении смартфона у пассажира менее чем за сутки после обращения.

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

«Предварительно установлено, что злоумышленник вырвал из рук жителя Подмосковья смартфон, после чего выбежал из вагона и скрылся», — уточняется в сообщении.

Телефон изъяли и вернули законному владельцу.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве 24-летний безработный хотел проникнуть в метро без оплаты проезда, попытавшись пройти за пассажиром, но был остановлен. В ответ на замечание мужчина с силой толкнул и избил пассажира.