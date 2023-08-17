Полицейские в Москве задержали вырвавшего смартфон из рук пассажира метро
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Об этом сообщает «МВД МЕДИА».
«Предварительно установлено, что злоумышленник вырвал из рук жителя Подмосковья смартфон, после чего выбежал из вагона и скрылся», — уточняется в сообщении.
Телефон изъяли и вернули законному владельцу.
Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Москве 24-летний безработный хотел проникнуть в метро без оплаты проезда, попытавшись пройти за пассажиром, но был остановлен. В ответ на замечание мужчина с силой толкнул и избил пассажира.