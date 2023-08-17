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Суд оправдал двух литовцев и россиян по делу о поставке 472 кг кокаина

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Мосгорсуд оправдал двух граждан Литвы и двух россиян по делу о поставке кокаина из Эквадора, общий объём поставок составил 472 кг, сообщила адвокат одного из фигурантов Елена Белозёрова.

«Суд оправдал Георгия Радомирова, Ивана Радомирова, Эрнестаса Казлаускаса и Миндаугаса Корецаса», — цитирует РИА Новости Белозёрову.

Пятого фигуранта дела Игориса Григаса сочли виновным по неосновным эпизодам, проведённое им время в изоляторе зачтено как отбытое наказание.

Все пять фигурантов были освобождены из-под стражи в зале суда.

Ранее крупную партию кокаина весом почти 2 т и стоимостью €400—450 млн уничтожили итальянские правоохранители на Сицилии.

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