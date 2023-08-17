Суд оправдал двух литовцев и россиян по делу о поставке 472 кг кокаина

Мосгорсуд оправдал двух граждан Литвы и двух россиян по делу о поставке кокаина из Эквадора, общий объём поставок составил 472 кг, сообщила адвокат одного из фигурантов Елена Белозёрова.