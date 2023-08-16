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Минпромторг: проект Opticell не имеет никакого отношения к компании Duracell

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Батарейки Opticell являются проектом отечественного производства и не имеют никакого отношения к американской компании Duracell.
Минпромторг: проект Opticell не имеет никакого отношения к компании Duracell
  • Gettyimages.ru

Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Минпромторге России со ссылкой на отраслевое сообщество.

«Отраслевое сообщество сообщило, что Opticell является российским проектом и никакого отношения к Duracell Inc. не имеет», — отметило министерство.

Таким образом в ведомстве прокомментировали сообщения насчёт того, что производитель батареек Duracell вернётся в Россию в сентябре, а бренд изменит название на Opticell.

Ранее сообщалось, что телефоны компании Samsung остались в перечне товаров для параллельного импорта по приказу Минпромторга России.

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