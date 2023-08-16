Минпромторг: проект Opticell не имеет никакого отношения к компании Duracell
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Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Минпромторге России со ссылкой на отраслевое сообщество.
«Отраслевое сообщество сообщило, что Opticell является российским проектом и никакого отношения к Duracell Inc. не имеет», — отметило министерство.
Таким образом в ведомстве прокомментировали сообщения насчёт того, что производитель батареек Duracell вернётся в Россию в сентябре, а бренд изменит название на Opticell.
Ранее сообщалось, что телефоны компании Samsung остались в перечне товаров для параллельного импорта по приказу Минпромторга России.